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Хочет признать ошибки: принц Гарри тоскует по дому

Накануне герцог Сассекский прилетел в Лондон.

Хочет признать ошибки: принц Гарри тоскует по дому
Принц Гарри. Фото: Global Look Press

Принц Гарри вернулся в Лондон, чтобы принять участие в открытии памятника принцессе Диане. Мероприятие продет 1 июля, в день, когда леди Ди исполнилось бы 60 лет. Герцог Сассекский прибыл на родину заранее, чтобы отбыть пятидневный карантин во Фрогмор-коттедже. Это правило распространяется на всех, кто приезжает в Великобританию.

Историк и биограф Роберт Лейси утверждает, что Гарри пытается наладить связь со своими британскими друзьями.  С некоторыми из них он общается еще со школы. По словам эксперта, принц хочет признать свои ошибки после ряда своих скандальных интервью. Об этом пишет The Sun.

Напомним, что с начала этого года принц Гарри дал американским СМИ несколько интервью. Одно из них в компании  Меган Маркл, а все  последующие – сам. В одним из них он сравнил жизнь во дворце с жизнью в зоопарке.

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