Сама за рулем: Елизавета II поспешила к принцу Гарри во Фрогмор-коттедж

Принц Гарри вернулся в Лондон. Он примет участие в открытии памятника принцессе Диане 1 июля. В этот день леди Ди исполнилось бы 60 лет. Монумент установлен в Кенсингтонском дворце.

Сразу после того, как Гарри прилетел в Великобританию, Елизавету II заметили за рулем внедорожника, который направлялся в сторону Фрогмор-коттеджа. Случилось это буквально через полчаса после того, как принц направился из Хитроу в особняк. Именно там он должен отбыть пятидневный карантин, прежде чем выйти в люди. Такие правила установлены для всех въезжающих в Великобританию и монархи не исключение. Об этом пишет The Sun.

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Напомним, что в апреле Гарри приезжал в Лондон на похороны принца Филиппа. Тогда он тоже был на карантине, а после церемония прощания сразу же улетел в Лос-Анджелес.

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