«Сочные фоточки»: Анна Бузова похвасталась упругими ягодицами в бассейне

Бизнесвумен Анна Бузова показала роскошную фигуру в черном мини-бикини. Примечательно, что изделие было украшено леопардовыми рукавами.

Родная сестра телеведущей Ольги Бузовой обожает делиться со своими поклонниками новинками для отдыха. Сексуальные варианты купальников и парео Анна публикует в своем микроблоге. Недавно там появились снимки в кристально-чистом бассейне.

Напомним, в последнее время Бузова отдыхает со своим возлюбленным в Турции. Знаменитость уже похвасталась ярко-красным аутфитом для плавания, а также голубым купальником без бретелей. Поклонники стройной красавицы остались в восторге от образов Анны. Однако Бузова не остановилась на достигнутом, девушка продолжает радовать себя и окружающих яркими бикини.

Родственница знаменитой артистки облачилась в необычный купальник с длинными рукавами. Он был украшен леопардовыми пятнами на кислотно-зеленом цвете. Черная ткань подчеркнула аккуратную грудь бизнесвумен, а яркие трусики красиво обтянули упругие бедра Анны.

«Очень радует глаз», «Роскошный купальник», «Красота и вкуснятина», «Сочные фоточки», «Красотка и купальник отличный», «Прелесть в каждом фото», «Красавица, а купальник супер, практичный! Зато плечи не обгорят!», — отметили поклонники Бузовой.

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