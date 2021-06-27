«За миллионы готовы терпеть»: Моргенштерн устроил банные процедуры прямо в самолете

Шоумен не стесняется щеголять почти голым перед будущими тещей и тестем.

Эпатажный артист Алишер Моргенштерн разместил на своей странице в Instagram свежие фотографии с участием своих будущих родственников. Примечательно, что тесть и теща на снимках выглядят шокированными.

Напомним, недавно девушка шоумена — блогер Дилара Зинатуллина — сделала предложение Моргенштерну. После того, как исполнитель принял предложение руки и сердца от возлюбленной, он поехал знакомиться с родителями избранницы.

Несмотря на то, что вначале Моргенштерн отрицал слухи о предложении, позже подтвердил свое заветное «да».

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А недавно шоумен опубликовал кадры ужина вместе с родителями Дилары на борту частного самолета. Интересно, что вместо смокинга Алишер выбрал для застолья банные веники.

«Зачем лететь в баню на частном самолете, если баню можно сделать в нем», — отметил Моргенштерн.

Артист стоял перед камерой в банной шапочке и с веником на интимном месте. Пока Алишер улыбался и позировал в привычном ему откровенном образе, родители Зинатуллиной отворачивали взгляд от эпатажного будущего зятя.

Поклонники Моргенштерна тоже были шокированы поведением артиста:

«Родители за миллионы готовы терпеть все и улыбаться», «Отца Дилары жалко», «Как родители его девушки на это все смотрят?», «Морген, что ты сделал?».

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