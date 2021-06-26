«Мне нравится»: Екатерина Волкова ответила по поводу своего резкого похудения

Исполнительница главной роли в сериале «Воронины» — Екатерина Волкова — ответила своим недоброжелателям. Знаменитость опубликовала свежее фото в сексуальном пляжном образе на личной странице в Instagram.

Екатерина показала стройное тело в купальнике яркого лавандового цвета. Крошечный наряд соблазнил поклонников Волковой. Они восхитились красотой актрисы, а также поддержали Екатерину. Знаменитость дала отпор всем хейтерам:

«Да, я похудела, хотя не собиралась. И да, мне нравится сегодня мое тело. Я стала более разборчива в питании, регулярно занимаюсь спортом и забочусь о своем здоровье. Кто-то считает такое тело тощим, что мне было бы неплохо нарастить мяску и жирку и т.п. (как это могут написать мне в директе или в комментах некоторые особо доброжелательные подписчики). Важнее, наверное, что мы сами о себе думаем».