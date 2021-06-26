«Вау! Огонь!»: Дарья Клюкина похвасталась стройными бедрами в молочных трусиках

Экс-участница проекта «Холостяк» с Егором Кридом — Дарья Клюкина — опубликовала на своей странице в Instagram «жаркое» фото. Знаменитость позировала в соблазнительных трусиках на отдыхе.

Клюкина прославилась в мире модельного бизнеса. Стройная красотка смогла очаровать одного из самых завидных холостяков российского шоу-бизнеса. Однако Дарья не стала продолжать отношения с Кридом после победы на проекте «Холостяк». Вскоре знаменитость стала женой топ-менеджера «Газпром-медиа» — Владимира Чопова. Несмотря на то, что у Клюкиной есть возлюбленный, некоторые поклонники надеются заполучить манящую Дарью. Фанаты активно комментируют все фотографии модели, особенно в купальниках.

Недавно блогер вместе со своими подругами отправилась в мини-круиз по реке. Девушка каталась на яхте. Для поездки по воде в жаркую погоду Клюкина оставила лишь трусики молочного оттенка, розово-желтую футболку с принтом и солнечные очки.

Крошечные трусики модели эффектно подчеркнули линию бикини. Подтянутые, спортивные бедра Дарья продемонстрировала, стоя на коленях.

«Да ну, с вами еще стало жарче, поддали вы огоньку, красная жара, у меня температура стала выше 46,6, вот теперь хожу горяченький», «Дашуль, крутое фото! Хорошо, что в ленте опять начали появляется фото лайф!», «Вау! Огонь!», «Сладкие красотки», — написали взбудораженные подписчики Дарьи.

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