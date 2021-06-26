«Жара стоит! Пожалей!»: Ольга Серябкина похвасталась внушительной грудью

В одной из последних публикаций личного микроблога исполнительницы Ольги Серябкиной появились снимки знаменитости в откровенных нарядах. В них артистка спасалась от жары.

Экс-солистка группы Serebro разместила в Stories Instagram кадры того, как едет купаться за город. Жаркая столичная погода вынудила певицу облачиться в легкое платье с очень глубоким декольте. Ольге не удалось скрыть прелести своей женственной фигуры. Серябкина похвасталась сочным бюстом и в купальнике черного цвета.

Стоило артистке погрузиться в прохладную воду, пошел долгожданный дождь. Серябкина в модной панамке и мокром темном секси-наряде записала короткий ролик своего купания.

Поклонники Серябкиной остались в восторге от нарядов секс-бомбы. Наливная грудь Ольги приковала внимание многих фанатов знаменитости.

«Оля, ты классная, идеал, слов нет», «Ух, жара!», «Шикарна, обаятельная, обворожительна. В общем, молодец», «Ярче, чем Лобода даже!», «Какие же все-таки красивые губы у вас», «Олька, перезвони, покатаешь меня, и ты знаешь, чем я расплачусь, «Жара аномальная», «Бомбовая женщина», «Оль, жара стоит! Пожалей!», — написали подписчики артистки в комментариях под фото.

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