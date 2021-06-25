«Вес 47,5 кг»: Бородина в жакете и велосипедках подчеркнула исхудавшие ноги на фоне слухов о разводе

Телеведущая не осталась сидеть дома. Она решила развеяться и принарядилась, чтобы хорошо провести вечер.

Ксения Бородина всегда была для многих девушек примером мудрой женщины. Она пережила развод с бизнесменом Юрием Будаговым, от которого родила дочку Марусю. А когда телеведущая встретила Курбана Омарова, то казалась очень счастливой. Но их ссоры начались еще во время беременности, когда она заподозрила избранника в изменах. Ради родившейся дочки Теоны они сохранили семью, но недавно снова появились слухи о разладе, супруги стали жить раздельно.

25 июня появилась информация в СМИ, что Бородина подала на развод. Сама девушка никаких заявлений не делала. Однако в этот же день Омаров засветился на одном мероприятии с Лерой Фрост. С экс-участницей «Дома-2» его видят не в первый раз. Похоже, что Ксения тоже не грустит. Она решила не коротать вечер дома, а нарядилась и отправилась на прогулку. Звезда предстала в монохромном образе с велосипедками, майкой и жакетом. Босоножки на каблуке дополнили лук.

Пока Ксения прихорашивалась, то отведала оладушек. Она призналась, что лишь со стороны кажется, что она много ест. Телеведущая озвучила свой вес. поклонники заметили, что она похудела.

«Вес 47,5 кг», — написаоа звезда.

Наряд подчеркнул ее исхудавшие ноги. Однако во время прогулки Бородина улыбалась. Поклонники решили ее поддержать. «Цвет настроения — черный», «Ксюша очень красивая девушка, но худая слишком уже», «Ксюша с возрастом выглядишь более роскошно», «Просто бомба….даже пушка», «Ноги-палки», — прокомментировали пост подписчики.

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