«Мокрая и счастливая»: Алина Загитова оголила рельефные бедра в черном купальнике

Алина Загитова одна из самых известных спортсменок в стране. Она уже стала серебряным призером Олимпийских игр. Фигуристка также выступает в шоу Татьяны Навки, где ей дают одни из главных ролей. Этой зимой фигуристка попробовала свои силы в качестве ведущей шоу «Ледниковый период». Ее напарником был Алексей Ягудин. Их тандем полюбился зрителям. А этим летом девушка не только работает, но и находит время для развлечений.

25 июня Алина решила охладиться в знойную погоду. Для этого она не побоялась освоить вэйксерфе. Спортсменка облачилась в купальник и спасательный жилет. Она с первого раза встала на доску. Однако отпустить веревку и держать равновесие и скорость самостоятельно оказалось сложно. Несколько раз она эпично упала в воду. В мокром купальнике 19-летняя Загитова показала упругие бедра и стройные ноги.

«Новая любовь», — заявила она.

А вот поклонники восхитились тем, как выглядит фигуристка. Многие одарили ее комплиментами. «Безумно красивая», «Какая сильная», «Ноги просто идеальные», «Видно спортивное тело, такие тугие бедра», «Алина, какая ты роскошная на этой доске», «Даже падаешь грациозно», «Какой изгиб», «Мокрая и счастливая», «Такая девушка покорит мир», «Вроде маленькая, а столько грации и силы», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: