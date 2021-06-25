Удлинила ноги: Подольская в сверкающем мини-платье цвета мяты предстала на сцене «Жары»

Наталья Подольская не так давно стала мамой во второй раз. Теперь она заботиться не только о шестилетнем Артемии, но и о малыше Иване. При этом певица продолжает строить карьеру на сцене. Она регулярно посещает вечеринки и светские рауты. Еще недавно у артистки была няня, но из-за одного инцидента она ее уволила. Теперь в ее отсутствие за детьми следит Владимир Пресняков или родственники.

25 июня Подольская целый день провела вне дома. Она приехала на фестиваль «Жара». Сначала певица посетила светский обед, на котором появилась в жакете и юбке в горох, а потом уже побывала на красной дорожке, где показала красивую спину в черном платье с вырезом. Но самый яркий наряд она припасла для выхода на сцену. Наталья долго ждала этой минуты и готовилась в гримерке с Яной Дайнеко.

На сцену звезда вышла в мини-платье мятного цвета. Сверкающий наряд подчеркнул ее стройные ноги. Девушка также надела модные босоножки на шпильке. Гладкая прическа и неброский макияж лишь подчеркнули ее природную красосу. На мероприятии присутствовало всего 50 человек из-за пандемии, но они тепло встретили артистку. Поклонники одарили ее комплиментами, заверив, что не каждая мама так выглядит после родов.

Также гостями вечера стали: Юлия Проскурякова, Игорь Николаев, Алсу, Валерия, Кристина Орбакайте, Юлия Барановская и другие известные персоны.

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