«Заряд позитива!»: Орбакайте в пышном платье с юбкой из фатина станцевала с Пугачевой

Певица также прильнула к отчиму. Она поблагодарила Максима Галкина за вечер.

Кристина Орбакайте не скрывает, что живет на две страны. Много времени она проводит в США. Там учится ее дочка Клавдия. Однако певица всегда возвращается в Москву, где ее ждут поклонники и родные.

Этой весной она снова приехала на родину и почти не покидала столицы. Сначала артистка с размахом отметила свое 50-летие, а потом появилась на празднике, который устроил Максим Галкин в честь своего дня рождения.

больше по теме Невестка Орбакайте в воздушном платье из черного шифона запечатлелась с внуком Пугачевой Алена Краснова поделилась редкими кадрами с возлюбленным. Они оделись в одной цветовой гамме.

Спустя неделю после вечеринки Орбакайте поделилась трогательными фото с отчимом. На одном из снимков она пела в пышном платье мидакси с юбкой из фатина и на каблуках. На другом фото певица прильнула к Максиму.

«Пролетела неделя со дня рождения Максима. Но заряд позитива эмоций по прежнему в моей душе! Спасибо, дорогой, за прекрасный праздник», — написала она.

Также в Сети появились кадры с вечеринки, на которых Жасмин в изумрудном платье поет, а гости танцуют. Как известно, на празднике была и Алла Пугачева. Она в пудровом платье с цветочным узором и серебристым поясом тоже веселилась. Орбакайте станцевала с мамой. Они под руки кружись вместе и улыбались.

Поклонники отметили, что Кристина и Алла Борисовна не только выглядят, но и ведут себя как подруги. «Сколько нежности в Кристине!», «Вы все прелесть!», «Девочки, какие вы красивые и счастливые», «Так похожи», «Вот кто умеет веселиться», «Такие красотки», «Так и нужно, наслаждаться жизнью», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: