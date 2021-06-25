Струящаяся ткань: беременная Лиза Арзамасова нарядилась в жару в брючный костюм с принтом в виде стрекоз

Актриса Лиза Арзамасова уже не первую неделю находится в декретном отпуске — звезда сериала «Папины дочки» ждет первенца. Но Елизавете не до отдыха. Она ведет насыщенную жизнь, регулярно совершает выходы в свет, во время которых демонстрирует нежные и элегантные образы для будущих мам.

А еще Лиза Арзамасова стремится быть ухоженной молодой женщиной, поэтому не пропускает визиты в салон красоты. В сторис Instagram будущая мамочка запечатлела, как возвращается с маникюра. Лиза призналась, что у нее столько дел и такой насыщенный график, что ей приходится перекусывать на ходу.

«Не успела я снять сторис в моем любимом салоне, потому что уже бегу с перекусом по делам, — поделилась Арзамасова в сторис. — Но как хорошо, от дома просто три минуты».

Затем актриса решила показать поклонникам свой новый французский маникюр.

«Смотрите, какая прелесть. Как же мне так элегантно показать? Вот!» — демонстрирует Елизавета свои красивые ноготочки.

Для похода в салон красоты Арзамасова облачилась в брючный костюм из тончайшей ткани с необычным принтом в виде огромных стрекоз.

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