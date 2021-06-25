«Ух, какой налив!»: Ани Лорак в алом платье-бюстье с глубоким декольте обнажила роскошный бюст

Ани Лорак является одной из самых популярных артисток в стране. Она долгое время гастролировала с шоу «Дива», но из-за пандемии многие концерты отменились. Артистка воспользовалась шансом и стала больше времени уделять дочке Софии. Они несколько раз отдыхали на море. А этой весной певица снова вернулась к концертам. Однако она также недавно с размахом отпраздновала день рождения наследницы.

Вот уже третий день в Москве идет фестиваль «Жара». Накануне там выступила Лорак. Она приготовила несколько красочных номеров. Если на красной дорожке девушка была в нюдовом платье в сетку, то на сцене она уже появилась в кожаном мини-платье. А теперь она приехала в ресторан яхт-клуба, где выступила на водной сцене. Каролина ( настоящее имя звезды. — Прим. ред.) покрасовалась в алом мини-платье с пайетками.

В нарде с глубоким декольте певица засветила роскошный бюст. Также платье и золотые босоножки на шпильке дополнили ее образ и подчеркнули стройные ноги.

Поклонники были сражены красотой артистки. Многие отметили, что у нее бесподобная фигура. «Ух, какой налив!», «Как хороша», «Платье роскошное», «Каролина, ват у вас фигура, мечта любой девушки», «Такая ладненькая», «Кому такая красота достанется?», «Это платье подчеркнуло все, что надо», «Девушка кролика Роджера, улучшенная версия», — прокомментировали кадры подписчики.

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