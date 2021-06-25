Платье из денима, наряд в пижамном стиле и костюм с кюлотами: беременная Арзамасова показала три летних образа

Актриса покрасовалась во время прогулки по жаркой Москве.

Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова ждет первенца. Срок беременности уже довольно приличный, и совсем скоро Лиза подарит мужу Илье Авербуху сына.

Будущая мама, судя по всему, отлично себя чувствует. На протяжении всей беременности Арзамасова вела насыщенную жизнь, много работала. Да и уйдя в декрет, не стала сидеть дома.

Лиза посещает светские мероприятия и принимает участие в съемках. Милым видео Арзамасова поделилась в сторис Instagram. Фоном звучит песня группы «Мумий Тролль».

«Мне под кожу бы, под кожу мне запустить дельфинов стаю», — слышно в кадре.

За пятнадцать секунд актриса успела предстать в трех летних нарядах для будущих мамочек. Вот в платье из темно-синего денима она сидит в кабине грузовика, затем, приземлившись на лавочку, что-то активно обсуждает с коллегой.

В это время Лиза уже облачена в костюм в пижамном стиле. Затем Арзамасова позирует рядом с лодочкой в костюме нежно-голубого цвета, состоящего из легкого жакета и кюлотов.

«Я поплыла! А что делать, Карина, когда душа просит?!» — обращается Лиза Арзамасова в подруге.

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