Катерина Шпица вспомнила, как не смогла попасть в «Фабрику звезд» из-за Аллы Пугачевой

В воскресенье, 27 июня, на канале «Пятница!» выйдет новый выпуск «ДНК-шоу» Лолиты Милявской, гостем которого стала 35-летняя актриса Катерина Шпица.

Рассказывая о начале своей творческой карьеры, звезда кино и сериалов упомянула, что хотела попасть в «Фабрику звезд», но не прошла строгий отбор. Ведущая возмутилась: кто посмел отказать такой талантливой девушке? Оказалось, что молодую Катю не приняла сама Пугачева.

«Было четыре члена жюри. Я помню Аллу Борисовну. Я не допела ни одной музыкальной фразы до конца. Это буквально были первые две ноты… И… «Спасибо», — поделилась актриса.

Напомним, девушка родилась и выросла в Перми, там же начала работать в театре. В Москву перебралась в 2005 году, примерно тогда же и состоялся этот памятный кастинг.

Как вышло, что Катерина Шпица не стала певицей? Смотрите новый выпуск «ДНК-шоу» на канале «Пятница!» и видеосервисе Premier 27 июня.



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