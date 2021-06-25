«Трусы от другого купальника?»: Гагарина в мини-бикини обнажила изящную фигуру на греческом пляже

Певица поделилась пикантным фото с веслом. Она предстала без макияжа и укладки.

Полина Гагарина не скрывает, что в ее жизни много работы. Однако благодаря пандемии многие звезды смогли поставить творчество на паузу и отдохнуть. Певица ездила на разные съемки, но все же больше времени проводила с детьми Андреем и Мией. Но не так давно она возобновила концерты. Несколько месяцев артистка радовала поклонников выступлениями и броскими нарядами. Но в июне она решила устроить себе отпуск.

Вот уже около недели Полина наслаждается теплой погодой в Греции. Она взяла с собой летние платья и сарафаны, а также несколько купальников. Почти каждый день певица делится снимками с курорта. Накануне она устроила танцы на яхте. Девушка наслаждалась морской прогулкой. А вот 25 июня Гагарина поделилась кадрами с пляжа. Она решила сделать фото с веслом. При этом позировала артистка в микробикини.

Она была без макияж и укладки. Певица показала свой идеально плоский живот. Она успела загореть до золотистого оттенка.

«Я люблю Грецию и не только», — призналась звезда.

Поклонники восхитились красотой девушки. Многие отметили, что она выглядит очень молодо. «Вам сверху полосочку можно и не надевать», «Как будто девочка лет 12», «Трусы от другого купальника?», «Ох, ложбинку видно», «Усталая девушка с веслом», «Идеальный животик», «Невероятно красивая!» — прокомментировали пост пост подписчики.

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