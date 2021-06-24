С огоньком: Гагарина в крохотном лифе и секси-шортах зажигательно станцевала на яхте в Греции

Полина Гагарина является одной из самых популярных певиц в России. Многие помнят ее еще по шоу» Фабрика звезд«. Однако с тех пор она сильно изменилась. Девушка сильно похудела и сменила имидж. Белокурая красавица растит двоих детей: сына Андрея и дочку Мию. Она старается уделять им все свободное время, хоть и много работает. Однако это лето артистка предпочла начать с отпуска. Она улетела в Грецию.

Вот уже не первую неделю Полина нежится на солнце. Она без стеснения позирует в бикини то в бассейне, то в море. Певица взяла с собой и летние платья. Накануне она устроила импровизированный модный показ под пальмами. Но однообразные пейзажи ей надоели, поэтому артистка решила покататься на яхте. 24 июня целый день Гагарина провела на судне, то загорая, то ныряя в воду.

По всей видимости, артистке было хорошо. Она даже устроила танцы на яхте. В соцсети блондинка поделилась видео, на котором зажигательно танцует в крохотном лифе-бандо и расклешенных шортах, как у Настя Каменских. Полина смело крутила бедрами и демонстрировала рельефный пресс, а также подтянутые бедра.

«О сегодняшнем дне», — так подписала звезда видео.

Поклонники были восхищены тем, как она выглядит. Ее пластичность впечатлила фанатов. «Стройняшка», «Какой пресс!!! Вот это мышцы.. Каждая проработана и высушена — завидую», «В джинсовых шортиках лапочка», «Очень худая, но шорты прям украсили», «Какие движения», «Очень сексуально», «А вы умеете зажигать», «Лазарева не хватает», — прокомментировали пост подписчики.

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