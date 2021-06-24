Сразила всех: Лобода в мерцающем платье с ошеломительным декольте предстала на «Жаре»

Светлана Лобода уже второй год много путешествует. Благодаря пандемии у артистки появилась возможность чаще быть с семьей. Она растит дочек Тильду и Евангелину. Певица регулярно возит наследниц на дорогостоящие курорты. Не так давно сама артистка возобновила гастроли. Она ездила в Турцию, где дала концерт. Но девушка на днях вернулась в Москву, чтобы не пропустить одно из главных летних музыкальных событий.

Лобода открыла второй концертный день фестиваля «Жара». В этом году мероприятие состоялось, но без зрителей. Организатору фестиваля Эмину Агаларову пришлось предложить обменять или сдать билеты тем, кто их уже купил. Из-за пандемии меры безопасности в Москве усилили. Но это не помешало артистам пройтись по красной дорожке и выступить на сцене для камер.

Светлана предстала на публике в роскошном платье. Наряд золотистого цвета с разрезами на юбке, ошеломительным декольте и корсетом, создавшим осиную талию, смотрелся идеально на фигуре певицы. Она продемонстрировала округлую грудь и безупречные ноги на шпильках. Голливудская прическа и алая помада дополнили образ. Лобода исполнила несколько своих хитов.

Поклонники признались, что звезда их сразила своей красотой. На этом концерте более соблазнительного образа не было ни у кого. Даже Ольга Бузова предпочла выступить в белом платье невесты.

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