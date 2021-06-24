Не хочет видеть Гарри: Елизавета II уедет из Лондона во время визита внука

Хотя принц Гарри еще не подтвердил свое участие в церемонии открытия памятника принцессе Диане, в Лондоне его уже давно ждут. Все, кроме королевы. В то время, когда в Кенсингтонском дворце будут любоваться статуей леди Ди, Елизавета II поедет решать инновационные вопросы в Шотландию.

Во время своего визита она остановится в Холирудском дворце в Эдинбурге. Королева посетит благотворительные организации и предприятия в столице Шотландии и Стерлинге. Об этом пишет Express.

Ранее стало известно, что принц Чарльз первые дни июля также будет в Шотландии с рабочим визитом. Таким образом, на мероприятии будут принц Уильям и Кейт Миддлтон, а также принц Гарри. К слову, ранее будущий король Великобритании заявлял, что боится обсуждать с младшим братом разного рода вопросы, так как вся информация может оказаться в прессе.

Смотрите также: