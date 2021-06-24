«Нелепый образ»: Бузова облачилась в старомодное платье макси из шифона, добавив себе возраст

Телеведущая похвасталась образом, в котором предстала на секретных съемках. Стилист-имиджмейкер Юлия Люгай призналась, что девушка поддержала образ соседской девчонки, который ее только испортил.

Ольга Бузова в последнее время постоянно оказывается в центре внимания. Девушка покинула шоу «Дом-2», поэтому у нее освободилось много времени. Едва ли не каждую неделю телеведущая сообщает, где теперь она попробует свои силы. Артистка уже играет в театре и собирается стать футбольным арбитром. А последние несколько дней звезда занята тем, что ездит на съемки.

Сменившая имидж Ольга накануне посетила открытие фестиваля «Жара». Девушка покрасовалась на красной дорожке в эффектном платье, а потом выступила на сцене. На следующий день телеведущая запечатлела себя в гримерке. Она позировала у зеркала в струящемся платье макси из шифона с вкраплениями. Наряд дополняли остроносые балетки. Бузова распустила свои блинные светлые волосы.

«Секретные съемки», — заявила она.

Поклонники признались, что с трудом узнали артистку. Ее наряд многим показался странным. Согласилась с ними и имидж-стилист Юлия Люгай. Она оценила аутфит звезды для портала Teleprogramma.pro.

«Без сомнений, Ольга Бузова — мастер перевоплощений и у нее всегда получается удивлять аудиторию. Появляющиеся нелепые образы — это лишний повод публике для обсуждений. Благодаря данному образу, который выбрала телезвезда Ольга Бузова, для меня как для стилиста — это наглядный пример чтобы продемонстрировать вам, как сильно прическа и выбор одежды меняют как самого человека, так и первое впечатление, которое формируется у нас в первые секунды, когда мы оцениваем внешний облик этого человека. Здесь мы скорее видим Ольгу с соседнего двора, которая совсем далека от мира шоубизнеса и моды. Телезвезда облачилась в легкое шифоновое платье, которое никак не укладывается в стиль и моду сегодняшнего дня, тем самым прибавив возраст Ольге Бузовой. Если наряд выглядит старомодным — это всегда будет прибавлять вам возраст. Данное платье не подходит Ольге ни по расцветке, ни по фасону, несмотря на природную красоту ее фигуры. Кроме того, Ольга решила „добить“ образ неправильно подобранными аксессуарами и обувью, тем самым поддержав старомодный образ соседской девчонки», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Юлия Люгай — стилист-имиджмейкер. Проходила курсы: школа творческих профессий Talentsy, «Я-fashion блоггер» в школе Карины Нигай, а также курсы Fashion styling в школе Лины Дембиковой Stylehunter School, а также была причастна к другим проектам. Юлия Имеет два высших образования и опыт работы в сфере моды — 1,5 года.

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