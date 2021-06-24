Шубская в платье миди молочного цвета и серебристых босоножках сходила в ресторан с Овечкиным

Александр Овечкин является одним из самых титулованных хоккеистов в России. Он раньше был завидным холостяком. Сердце спортсмена смогла завоевать дочка Веры Глаголевой. С Анастасией Шубской он счастлив уже почти пять лет. Пара живет в США, где растит двоих детей: годовалого Илью и двухлетнего Сергея. Однако супруги часто привозят детей на свою родину. Это лето не стало исключением.

Шубская успела повидаться с сестрами и другими родственниками. А потом Овечкин увез свою семью на море. Уже не первую неделю пара наслаждается солнечной погодой на курорте. Жена хоккеиста с радостью каждый вечер наряжается для него в летние платья. После родов она быстро вернулась в форму. 24 июня Овечкин сводил вечером возлюбленную с сыновьями в ресторан. По такому случаю она решила выбрать элегантный образ.

Анастасия облачилась в приталенное платье молочного цвета с ненавязчивым принтом. Наряд миди дополнили серебристые босоножки на шпильках. Образ дополнил клатч в тон обуви.

Овечкин в свою очередь облачился в футболку и шорты, как и его наследники. Они сделали трогательное совместное фото. Поклонники одарили их комплиментами.

«Сережа со своей улыбкой как отдельный вид искусства», «Какие милые мальчики», «Как быстро время летит. Вроде только поженились и вот уже настоящая прекрасная семья», «Красивая и образцовая семья», «Настя такая элегантная», «Наряд просто прелесть», «Жена Овечкина настоящая леди», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: