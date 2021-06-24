В индийском стиле: Екатерина Климова в шелковой пижаме и тапочках вышла на улицу

Екатерина Климова является не только известной актрисой, в копилке которой десятки ролей. Она еще и многодетная мама. Старшая дочка артистки Елизавета уже взрослая, а вот Матвей, Корней и Изабелла находятся под маминым надзором. Все свободное время актриса проводит с наследниками: водит их в кино, на красные дорожки и устраивает домашние посиделки. Но в последнее время девушка то снимается, то участвует в фотосессиях.

В свои 43 года Екатерина обладает стройной фигурой. Она любит появляться на светских раутах в роскошных платьях, а вот в обычной жизни ее можно увидеть в самых простых образах. 24 июня актриса вышла на улицу в костюме-пижаме. Наряд из шелка в индийском стиле скрыл ее фигуру. Более того, Климова надела белые тапочки и скрыла лицо пол солнцезащитными очками. А так как она собрала волосы в пучок, ее было сложно узнать.

Комментарии к посту звезда отключила. Однако поклонники восхитились ее образом и написали комплименты в фан-аккаунтах. Многие отметили, что даже в простом костюме актриса выглядит загадочно и женственно. Тем более, наряды в бельевом стиле актуальны в этом сезоне. На днях Стеша Маликова и Ольга Бузова отметились в похожих образах. «Катя, вас не узнать», «Интересный у вас наряд», «В пижаме по улице ходите? Круто выглядит», — стали писать пользователи Сети.

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