«Ох, светская львица»: Гагарина в купальнике-бюстье мятного цвета и с чалмой на голове покаталась на яхте

Полина Гагарина привыкла много работать. Она не только гастролирует, но и ездит на конкурсы, снимается в разных проектах и снимается для телевидения. Девушка крайне редко появляется на светских раутах. Она предпочитает свободное время уделять детям. Артистка растит сына Андрея и дочку Мию. После развода с Дмитрием Исхаковым, она еще больше времени стала посвящать себе и наследникам.

Вот уже несколько дней Полина отдыхает в Греции. Первое время она то купалась в бассейне, то загорала на пляже. При этом певица не забывала устраивать спортивные тренировки. Прямо на побережье она делала разные упражнения. А 23 июня девушка решила развеяться. Если накануне она устроила примерку летних платьев, то теперь отправилась на морскую прогулку на яхте. Блондинка запечатлела себя на палубе.

Гагарина была облачена в модный купальник мятного цвета. Лиф-бюстье с рюшами обрамлял ее бюст. Девушка предстала без макияжа, а волосы спрятала под чалмой горчичного цвета. Солнцезащитные очки дополняли ее пляжный лук.

«Сейчас мы будем нырять!» — похвасталась она.

Поклонники восхитились красотой певицы. Они были сражены ее образом. Многие назвали ее богиней пляжа. «Ох, светская львица», «Какая модница», «Груди нет, но купальник милый», «Очень красивая», «Какая красота на голове», «Полина, вы прям дива», «Как вы платок повязали?», «Очень забавно», «Живете с шиком и выглядите как богиня», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: