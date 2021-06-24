«Я была несчастлива»: Пэрис Хилтон отказалась от идеи заработать миллиард долларов

В 2020 году в YouTube вышел документальный фильм о светской львице Пэрис Хилтон This Is Paris, в котором она озвучила свою главную цель — заработать на своих проектах миллиард долларов. Картина была снята два года назад, но сегодня 40-летняя бизнесвумен уже не считает, что деньги стоят во главе угла. Приоритеты известной барышни изменились.

«Раньше это была моя цель, потому что я была несчастлива в личной жизни, — призналась женщина в интервью изданию Variety. — Кроме того, пройдя через все испытания, я всегда видела в деньгах свободу и независимость, возможность никому не подчиняться. Думаю, именно поэтому я и сосредоточила на них свое внимание. И теперь, когда я невероятно счастлива и влюблена в своей личной жизни, меня больше не интересуют миллиарды. Меня больше интересуют дети».

Напомним, что после ряда романов, которые так и не закончились счастливой семейной жизнью, Пэрис снова готовится к свадьбе. Ее новый избранник — успешный бизнесмен Картер Реум. Их помолвка состоялась 13 февраля. Рассказывая о новом женихе, Хилтон уже не раз отмечала, что хочет довести эти отношения до рождения детей. Пожелаем ей удачи.

Кстати, свою подготовку к свадьбе женщина планирует показать в документальном сериале. Он будет назваться Paris in Love и транслироваться на стриминговом сервисе Peacock.

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