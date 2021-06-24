«Оль, опять без юбки!»: Бузова в леопардовом боди с бахромой засветила наливные бедра на сцене

Ольга Бузова недавно вернулась из отпуска. Она провела время в Милане, а также увидела швейцарские Альпы. Девушка много гуляла, купалась и загорала, а также ела в ресторанах. Спустя несколько дней она призналась, что поправилась. Телеведущая уже начала приводить себя в форму. Но едва ли не сразу после самолета ей пришлось оказаться на фестивале «Жара», который стартовал в Москве 23 июня.

Если для ковровой дорожки Ольга выбрала роскошное алое платье с накидкой и объемным верхом. В коротком наряде она показала свои загорелые ноги. Девушка красовалась перед камерой. А вот для выступления артистка выбрала еще более броский лук. Она вышла на сцену в розовом боди с леопардовым принтом и рукавами-фонариками. Однако у наряда не было юбки, а на пятой точке висела сверкающая бахрома. Длинные перчатки и поясом сделали образ еще женственнее.

Бузова не только исполнила хит «Розовые очки». Она также зажигательно танцевала и виляла бедрами. За счет туфель на шпильках девушка удлинила визуально ноги. Длинные белые волосы свисали до самой талии.

Одни поклонники восхитились ярким образом артистки. Но нашлись и те, кто ее раскритиковал за пикантный лук. «Какая ты куколка», «Почему опять в купальнике. Платьишка не нашлось», «Почему в трусах? Не хватило материала?», «Ноги огонь. Бу — красотка», «Тебе очень идут платья хоть короткие. Ты уже взрослая девочка не красиво», «Оль, опять в трусах?», «Какой стыд!», «Оль, опять без юбки!» — прокомментировали пост подписчики.

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