Миловидные красавицы: Анна Бузова показала, как они со знаменитой сестрой выглядели в детстве

Разница в возрасте между родственницами составляет два с половиной года.

Сестра певицы и телеведущей Ольги Бузовой, Анна, в Instagram ответила на самые интересные вопросы своих подписчиков. Один из них поинтересовался, не возникает ли у девушки снова желания постричь челку. В ответ на это Анна разместила снимок со своей звездной родственницей из детства и кратко написала: «Нет. Ни за что!»

Надо отметить, что в детстве Ольга и Анна Бузова были настоящими красавицами. Впрочем, такими же они остались и сейчас. Анна Бузова на снимке — брюнетка, а ее сестра — блондинка.

Напомним, что Анна Бузова на два с половиной года младше Ольги. Совсем скоро, 27 июня, ей исполнится 33 года.

Добавим, что в жизни сестер были разные этапы. К примеру, одно время они даже не общались. Это продолжалось примерно полгода. К счастью, им удалось решить все вопросы и недопонимания. Сегодня они часто размещают в своих социальных сетях общие фотографии.

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