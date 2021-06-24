«Я должна покаяться»: верующая МакSим уже много лет не может причаститься

Поклонники певицы МакSим волнуются за состояние 38-летней артистки, которая все еще находится в искусственной коме после заражения коронавирусом. Женщина подключена к аппарату ИВЛ, и врачи пока не делятся радостными новостями о том, что она идет на поправку.

А в это время в Сети вспоминают, что достаточно верующая Марина Абросимова (Настоящее имя певицы, — Прим. ред.) так и не смогла причаститься. Якобы в одном из интервью она сама признавалась, что у нее на душе есть грех, в котором она еще не покаялась, а значит, пока не может быть допущенной к таинству причастия.

«Меня уже много лет не причащают. Потому что в одном своем грехе я должна покаяться, а я пока покаяться в нем не могу…» — цитирует МакSим «Комсомольская правда».

Добавим, что, по словам пиар-директора певицы Яны Богушевской, состояние звезды оценивается как стабильное, но врачи не спешат выводить ее из искусственной комы, пока все показатели пациентки не придут в норму.

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