«Это уже не музыка»: Сюткин пояснил, почему не стал бы записывать дуэт с Милохиным

В новом интервью 63-летний музыкант Валерий Сюткин рассказал о своих планах на будущее. Журналисты спросили экс-фронтмена группы «Браво», не собирается ли он покорить молодежь и, например, записать дуэт с Даней Милохиным. Мужчина ответил, что не видит в этом смысла.

«Мне кажется, то, что сегодня привлекает внимание масс в «ТикТоке», — это уже не музыка, а, скорее, продукты сферы развлечений, — цитирует артиста издание 7days. — К тому же у меня нет иллюзий, что я сейчас сочиню что-то в совершенно новом для себя стиле и это взорвет молодежный музыкальный рынок. Я просто знаю. Не взорвет. Так что пока так…»

Сюткин добавил, что пару раз в год он играет со своими музыкантами в московском «Главклубе», где собирается по три тысячи молодых людей, многие из которых его даже не знают. Но эта публика приятно удивляется, услышав от звезды в возрасте энергичную танцевальную музыку.

Напомним, ранее Teleprogramma.pro спросила у Валерия Миладовича, слушает ли он песни современных кумиров молодежи, пришедших на сцену из Интернета. Музыкант ответил, что нет, потому что это музыка уже другого поколения. Он подчеркнул, что эти новые звезды гонятся за хайпом и быстрым успехом, не желают трудиться и развиваться.

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