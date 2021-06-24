Вытянула силуэт: Навка в модных джинсах с высокой талией и на каблуках предстала на фотосессии

Татьяна Навка является олимпийской чемпионкой. Она уже не участвует в соревнованиях, но создает красочные шоу на льду для публики. Более того, девушка тренирует юных спортсменов и свою дочку Надежду, которая уже делает успехи в фигурном катании. Примечательно, что Навка также часто участвует в разных проектах, к примеру в «Ледниковом периоде». Она посещает вечеринки и красные дорожки, облачаясь в элегантные образы.

Но порой Татьяна любит экспериментировать. Этим летом она согласилась на модную фотосессию. Сначала спортсменка примерила шелковый жакет с брюками и босоножки на шпильке. А вот потом фигуристка уже позировала в черном боди с разрезами на локтях и открытой спиной. Также образ дополнили ультрамодные джинсы с высокой талией. Они вытянули силуэт и скрыли область живота. А туфли на каблуке дополнили аутфит.

«Я 100 лет не была на фотосессиях», — призналась звезда.

Однако Навка легко находила позы и демонстрировала свой наряд на камеру. Объемная укладка и макияж с акцентом на глазах подчеркнули ее природную красоту. Поклонникам понравилось такое преображение. Многие осыпали фигуристку комплиментами.

«Молодая и красивая», «Джинсы круто выглядят», «Какая вы стройная», «Леди на каблуках», «Так непривычно вас видеть в таком образе», Боди крутое, открытая спина так и завораживает«, «Ох, какая вы», «Это супер», — стали писать подписчики. Добавим, что модные джинсы этим летом выбрали Вера Брежнева, Кристина Орбакайте и другие звезды.

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