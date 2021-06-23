«Какие загорелые бедра»: обнаженная Климова в одном халате вальяжно позировала на белых камнях

Екатерина Климова не скрывает, что для нее семья стоит на первом месте. Не удивительно, что она воспитала дочку Елизавету от первого брака, а теперь заботиться о сыновьях Матвее и Корнее, а также о дочке Изабелле, уже рожденных от других мужчин. При этом актриса успевает работать, участвовать в фотосессиях и посещать красные дорожки. В свои 43 года она обладает стройной фигурой и моложавым видом.

Недавно Климова приняла участие в фотосессии. Она позировала в облегающем платье и на шпильках у холодильника. А накануне девушка побывала на теннисном корте. Тогда актриса покрасовалась в коротком платье-рубашке. А вот 23 июня она решила устроить фотосессию на галечном пляже. Екатерина полностью оголилась, но надела мини-халатик. Девушка вальяжно легла на камни, засветив загорелые и изящные бедра.

«Горячее лето», — написала она.

Поклонники были сражены красотой Климовой. Многодетная мама поразила их своей красотой. «Как вам удается так прекрасно выглядеть?», «Ой, где это такие камешки? Красивое фото!», «Катенька, вы прекрасны!! Как вам удается выглядеть школьницей!!! У меня нет слов, одни буквы!!», «Прекрасно все», «Какие загорелые бедра», «Ох, Катя», «Лето вам к лицу!», «Нереальная фигура», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: