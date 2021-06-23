«Мы связаны единой нитью добра»: фигуристка Екатерина Боброва предстала в худи трендового оттенка лазури

Этим летом звезды российского шоу-бизнеса, известные спортсмены, инфлюенсеры и блогеры приняли участие в благотворительной акции «Нитью United». Ее символом стали уютные худи, выполненные в модных цветах – нежно-голубом и розовом. Они перекликаются с главными оттенками брендов, ставших инициаторами проекта — Waterful и Emvy.

Благотворительная акция направлена на то, чтобы сломать существующие стереотипы, побудить делать добро и дарить его тем, кто в нем так нуждается.

«В свой проект ребята заложили идеологию, что все мы связаны единой нитью добра независимо от пола, расы, ориентации и национальности», — делится фигуристка Екатерина Боброва, ставшая обладательницей одного из худи.

Олимпийская чемпионка предпочла вещь голубого цвета. Кроме Екатерины Бобровой, худи уже успели приобрести Яна Хохлова, Полина Максимова, Влад Соколовский, Мария Вебер, Согдиана и другие звезды.

Важно еще и то, что покупая худи, люди помогают фонду «Линия жизни». Пятьдесят процентов средств, вырученных от продаж стильных вещей, идут на нужды подопечных этой организации.

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