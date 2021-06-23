«Ух, грудь налилась»: загорелая Нюша в белоснежном бикини обнажила изящную фигуру в океане

Нюша не скрывает, что любит отдыхать. Она регулярно ездит в теплые страны. После того, как певица родила дочку Симбу, она стала реже выступать. При этом она быстро вернулась в форму и по-прежнему радует публику смелыми образами. Поклонники считают, что ее фигура стала еще привлекательнее. Ко всему прочему, артистка любит танцевать, что также сказывается на ее внешности. А этим летом уже не в первый раз за год она улетела с семьей отдыхать на Мальдивы.

Так, за несколько дней Нюша успела загореть. Почти все время она проводит на пляже с дочкой, которая любит играть в песке. Девушка позволяет себе есть сладости и мороженое. Также она охлаждается, купаясь в океане. Певица поделилась пикантным фото, на котором лежит прямо в лазурной воде в белоснежном купальнике-бандо. Он еще больше подчеркнул ее бронзовый загар. Шляпка дополнила образ.

Нюша показала округлый бюст и рельефные стройные ноги. В намокшем бикини она позировала для фото. Потом певица сделала селфи, подразнив фанатов ложбинкой греха.

Поклонники оценили то, как выглядит артистка. Многие отметили, что девушка в загаре может посоревноваться с Анастасией Волочковой. Нашлись те, кто осыпал ее комплиментами. «Ох, взгляд падает только туда», «Какая ты шоколадная», «Ух, грудь налилась», «Грех так выглядеть», «Дразнишь всю страну», «Сколько можно на Мальдивах сидеть?», «Белый цвет роскошно смотрится», «Мамочка на выгуле», — прокомментировали кадры подписчики.

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