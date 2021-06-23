«В форме сердца»: Полина Гагарина в мокром купальнике засветила упругие бедра с рельефом

Полина Гагарина уже длительное время выступает на сцене. Публика знает девушка с тех пор, как она приняла участие в шоу «Фабрика звезд». Однако с тех пор она сильно преобразилась. Певица смогла похудеть и сменила имидж. Теперь поклонники знают ее как одну из самых стройных блондинок на отечественной эстраде. Она растит сына Андрея и дочку Мию. В прошлом году артистка пережила второй развод, но теперь она не только не думает о плохом, а наслаждается жизнью.

Вот уже несколько дней Полина отдыхает с детьми в Греции. Девушка наслаждается теплой погодой, а также купается и загорает. Она с собой взяла не только наряды, но и множество купальников. Как известно, певица активно занимается спортом. Она следит за своей фигурой. На днях Гагарина блеснула фигурой, позируя в шортах на четвереньках. А Теперь артистка поделилась пикантным кадром, на котором позирует в розовом бикини.

Певица успела загореть. Намокший купальнике облегал ее бюст, а также подчеркнул упругие бедра. Полина позировала в шляпке и без макияжа. Она показала соблазнительный рельеф своего тела.

«Доброе утро! Говорят, у нас в Москве невероятная жара? Напишите, как обстановка?» — спросила звезда.

Поклонники признались, что жара не только в столице. Многие одарили комплиментами артистку. «Полина! Прекрасно выглядите!», «Шоколадка наша», «Классная, милая», «Стройная, а бампер зачетный», «В форме сердца», «А видны следы от загара, стринги не носишь?», «Такой орех не спрятать», «Роскошная фигурка», «Розовый — ваш цвет», «Ох, какая вы», «Прям лучитесь счастьем», — прокомментировали пост подписчики.

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