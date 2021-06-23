Поздравление принца Уильяма: принц Чарльз «отрезал» на фото принца Гарри

Накануне принц Уильям отметил свое 39-летие. По традиции, с днем рождения его поздравили все монархи, опубликовав в соцсетях его фото и текст с пожеланиями. Принц Чарльз при этом решил «отрезать» на снимке младшего сына, принца Гарри.

В своем Instagram он опубликовал две фотографии. На одной из них будущий король Великобритании запечатлен с маленьким Уильямом на руках, а вторая сделана не так давно. На фото позировали сам Чарльз, его жена Камилла, принц Уильям. В оригинальном формате в кадре присутствовал и принц Гарри. Снимок был сделан на церемонии открытия игр Invictus в 2014 году в Лондоне. Об этом пишет The News.

Напомним, что уже на следующей неделе ожидается приезд принца Гарри в Лондон. Он примет участие в открытии памятника принцессе Диане, который установлен в Кенсингтонском дворце.

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