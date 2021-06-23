«Экскурс в историю»: фотограф Пугачевой запечатлел ее в балахоне и Киркорова в майке-алкоголичке

Снимок был сделан в девяностых годах прошлого века в болгарской Варне.

Личный фотограф примадонны отечественной эстрады Роман Родин в Instagram поделился снимком из прошлого, на котором можно увидеть певицу Аллу Пугачеву в ее знаменитом балахоне и поп-короля и ее четвертого мужа Филиппа Киркорова в майке-алкоголичке.

Кадр был сделан в болгарской Варне, где звезды любили проводить время в девяностых годах прошлого века. В те годы Пугачева и Киркоров были мужем и женой.

«Продолжаем экскурс в историю. На моей фотографии Филипп с неизвестной. Место действия — Варна. Еще точнее — Летний театр! Ох, уже узнали?» Роман Родин

«Как можно не узнать Аллу Борисовну», «Узнаем ее даже по кончикам пальцев», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Алла Пугачева и Филипп Киркоров официально состояли в браке с 1994 по 2005 год. При этом в 2001 году Примадонна познакомилась с юмористом Максимом Галкиным, в которого вскоре влюбилась. Он стал впоследствии ее пятым мужем.

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