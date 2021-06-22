«Внушительная ложбинка»: Тина Канделаки в черном лифе-бандо засветила округлую грудь

Тина Канделаки уже давно не ведет передачу «Самый умный». Однако поклонники до сир пор помнят, как быстро и ловко она умеет произносить фразы. Ко всему прочему телеведущая обладает яркой внешностью. Ко всему прочему она активно занимается спортом. В 45 лет бизнесвумен может похвастаться фигурой не хуже, чем у моделей. Брюнетка также любит наряжаться и подчеркивать красоту женственными образами.

В последнее время многие звезды разъехались по курортам. Этим летом Полина Гагарина загорает в Греции, а Светлана Лобода побывала в Турции. Ксения Собчак и Сергей Лазарев успели отдохнуть в Мексике. Задумалась о поездке на море и Тина. Она поделилась своим пляжным фото, сделанным в Дубае. Телеведущая позировала с чалмой на голове и в черном лифе-бандо от купальнике. Она оголила пышный бюст в лучах солнца.

«В Москве — Дубай. Не хватает только моря. Знаю, что многие планируют спасаться от жары на российских курортах», — написала звезда.

Поклонники согласились со звездой. При этом многие восхитились фигурой Канделаки. Ее ложбинка греха привлекла много внимания. «Какая загорелая», «Грудь во всей красе», «Очень сочная», «Выглядите сногсшибательно», «Внушительная ложбинка», «Не позорься! Зачем оголилась?», «Вы красивая женщина», «Декольте нельзя прятать», «Тина, вы просто будоражите», — прокомментировали пост подписчики.

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