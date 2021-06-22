«Хорошо с любимым»: Пугачева в белоснежной юбке и блузке оверсайз предстала на прогулке с Галкиным

Уже длительное время Примадонна не ездила в отпуск. Но для летних прогулок она всегда выбирает женственные образы.

Алла Пугачева редко выходит в свет. Певица посвятила себя семье и устраивает концерты только по случаю юбилея. Все свободное время она посвящает детям Лизе и Гарри. Однако порой артистка дает себе развеяться, встретившись с друзьями. А недавно она повеселилась на празднике Максима Галкина, который отпраздновал 45-летие. Певица облачилась в легкое платье макси с цветочным принтом. Она веселилась, танцевала и пела.

Примечательно, что уже второй год Пугачева не ездит в отпуск. Обычно летние дни она проводит с семьей в Юрмале. Из-за пандемии на поездки звездная семья не решается. Однако поклонники опубликовали в фан-аккаунте архивные кадры, на которых певица наслаждается прогулками по пляжу. В кадре Алла Борисовна предстала в черной блузке оверсайз и белоснежной струящейся юбке из шифона. Она прогуливалась под руку с мужем.

«Хорошо с любимым другом и с детьми любимыми погулять по берегу моря в Юрмале! Ой!» — сказала Примадонна.

В нее буквально врезался сын Гарри. Который обнял маму, покривлялся и убежал. Примечательно, что из-за влажности у всех волосы стали виться. Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие также отметили, что у певицы женственные образы, особенно летом. Ее одарили комплиментами. «Гарри просто прелесть», «У всех такие кудряшки», «Прекрасно выглядите, хорошего отдыха», «Счастливые моменты», «Какая Алла стильная», «Эти летние дни — счастье», — прокомментировали пост подписчики.

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