Цвета океана: Ксения Собчак отметилась в трикотажном болеро и брюках клеш с разрезами

Ксения Собчак всегда умела привлекать к себе внимание. Она не только бывает остра на язык, но и любит говорить правду в лицо. Однако у блондинки есть своя армия поклонников. Ее любят за то, что она легко смеется над собой и может раскритиковать собственный образ. Девушка следит за трендами и любит наряжаться на разные мероприятия, при этом часто она придает образу изюминку. Так не раз на красной дорожке ее видели с авоськой.

Недавно Ксения устроила себе шоппинг. Каждый сезон она пополняет свой гардероб юбками, платьями и другими нарядами. А после свадьбы с Константином Богомоловым, ее образы стали еще более женственными. А 22 июня телеведущая поделилась новым снимком, она решила похвастаться очередной обновкой. Собчак позировала на кровати в костюме цвета океана. Она покрасовалась в топе с отдельными рукавами в виде болеро, а также трикотажных брюках клеш с разрезами.

Стоит отметить, что монохромные костюмы актуальны в этом сезоне, как и расклешенные брюки. Все чаще знаменитости выбирают фасон с разрезами. Похожие брюки есть у Натальи Водяновой. Поклонники отметили, что на постройневшей Ксении наряд сидит идеально. К тому же, она подчеркнула талию и тонкие щиколотки. «Отличный костюм», «Какой красивый цвет и какая худенькая Ксения!», «Классный лук», — прокомментировали пост подписчики.

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