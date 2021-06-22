На фоне пальм: Шубская в мини-платье свободного кроя и белой косухе запечатлелась с Овечкиным

Александр Овечкин является одним из самых известных и титулованных хоккеистов в России. Однако в личной жизни долгое время ему не везло, пока спортсмен не встретил дочку Веры Глаголевой Анастасию Шубскую. Они счастливы в браке уже пять лет. У них подрастают сыновья: двухлетний Сергей и годовалый Илья. Они живут в США, но часто приезжают на родину. Недавно пара побывала в Москве, но недолго, так как устроила себе отпуск.

Уже несколько дней Овечкин отдыхает на море. Он с радостью каждый вечер гуляет с наследниками. А Шубская, которая успела вернуться в форму после родов, наряжается в летние наряды. Обычно девушка предпочитает носить элегантные и сдержанные образы. Недавно она отметилась в платье на запах. А вот 22 июня после дождя Анастасия запечатлелась с мужем на фоне пальм и радуги в небе.

Девушка была облачена в мини-платье свободного кроя и белую косуху из денима. А вот дети были одеты в одном стиле с папой в футболки с джинсами.

Летний кадр восхитил поклонников. Многие также заметили, что Шубская успела загореть. Наряд подчеркнул ее стройные ноги бронзового оттенка.

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