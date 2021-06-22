Акцент на ножки: Климова в коротеньком платье-трапеции с капюшоном порезвилась с ракеткой для тенниса

43-летняя звезда театра и кино Екатерина Климова обожает демонстрировать разные образы для своей аудитории в Instagram. На удивление, за актрисой не замечено появление на публике в неуместном образе. Похоже, Климова вполне могла претендовать на премию в номинации «Ни одного модного провала», если бы такая существовала.

Всякий раз представая на публике, Екатерина Климова выглядит не просто безупречно, она еще и мастерски подчеркивает свои сильные стороны. Накануне звезда была ведущей церемонии награждения Всероссийского телевизионного конкурса «Тэфи. Летопись Победы», где блистала в роскошном платье.

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А уже сегодня стала участницей красивой съемки, которая проводилась на теннисном корте. Екатерина Климова поделилась в Instagram коротеньким видео, где запечатлена с ракеткой для большого тенниса.

Звезда облачена в белое мини-платье в форме трапеции с капюшоном и белые кроссовки. Очевидно, что в этом наряде акцент сделан на стройные ножки Екатерины Климовой, которые хороши и в туфельках на каблуках, и в спортивной обуви.

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