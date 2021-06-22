Акцент на грудь: Екатерина Климова подчеркнула женственные формы глубоким декольте

43-летняя звезда театра и кино Екатерина Климова – мама четверых детей. Несмотря на беременности и роды, актриса смогла сохранить прекрасную форму. Знаменитость при каждом удобном случае демонстрирует окружающим, как она хороша.

Накануне Екатерина Климова стала ведущей церемонии награждения Всероссийского телевизионного конкурса «Тэфи. Летопись Победы».

Для мероприятия актриса выбрала наряд цвета свежей травы – оттенка, который очень идет ей и подчеркивает красоту мраморной кожи и зеленых глаз.

Екатерина Климова порадовала свою аудиторию в Instagram, поделившись селфи, которое она сделала, вероятно, перед началом церемонии.

В кадр попало не только красивое лицо актрисы, но и ее чувственная грудь, которую нежно обрамляла шелковистая ткань очаровательного наряда Екатерины Климовой.

Судя по всему, звезда прекрасно осведомлена обо всех секретах и приемах, которые позволяют продемонстрировать грудь в наиболее выигрышном свете. В платье актрисы сочетаются сразу несколько лайфхаков — это и завышенная, но при этом подчеркнутая талия, и запах в зоне груди.

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