«Ты караулишь меня»: Утяшева в изумрудном платье-сорочке вместе с Волей предстала на публике

Ляйсан Утяшева не скрывает, что всегда хотела совершенствоваться. Еще несколько лет назад она редко покупала себе люксовые вещи. Теперь в ее гардеробе много нарядов Yves Saint Laurent, Chanel, Dior. Также девушка нашла в себе силы похудеть и сменить имидж. Теперь она носит короткую стрижку, но при этом парики помогают ей преображаться для эфиров. По всей видимости, Павел Воля одобряет такие эксперименты жены.

Недавно пара отметила день рождения сначала дочки Софии, а потом сына Роберта. Для малышей каждый раз они организовывали праздник с шарами, гостями и подарками. А вот с наступлением лета супруги решили походить в спортзал. Если Воля занимается на тренажерах, то его избранница занимается танцами.

«Есть ощущение, что мы с Пашей готовимся на Олимпиаду», — отметила звезда. «Я шестой день в спортзале. Каждый день я тут провожу минимум 4 часа», — заявил ее муж. «Ты просто караулишь меня», — пошутила Ляйсан.

После этого девушка отправилась в зал, где покрасовалась в изумрудном платье-сорочке длины мидакси. Наряд на тонких бретельках подчеркнул ее стройную фигуру. Она любовалась тем, как танцуют ребята в испанском стиле. По всей видимости, она решила усовершенствовать свои танцевальные навыки.

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