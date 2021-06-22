«Ох, вот это размах»: Собчак в молочных джинсах исполнила вертикальный шпагат в поле

Ксения Собчак частая гостья на светских раутах. Ко всему прочему, она много работает. Девушка снимается в разных передачах, а также снимает свое шоу для YouTube. Зачастую она берет интервью у знаменитостей и без стеснения критикует чужой гардероб, если ей что-то не нравится в нарядах. Сама телеведущая тоже изменила стиль за последние годы. Она все чаще выбирает женственные образы, а также следит за трендами.

Недавно Ксения призналась, что похудела. Поклонники тоже заметили, что фигура 39-летней знаменитости стала выглядеть более стройной. Теперь телеведущая часто подчеркивает свои достоинства. При этом она остается верна стилю спорт-шик. так для прогулки в поле блондинка облачилась в молочные джинсы и тонкую футболку с кроп-топом. Образ дополнили кроссовки и кепка. Собчак продемонстрировала вертикальный шпагат в воздухе.

«Когда тебе сфотографировали до того, как ты „принял позу“», — отметила она.

Поклонники оценили юмор звезды. Также многие восхитились тем, что она находится в отличной форме. Фанаты одарили ее комплиментами. «Вот чем мне нравится Собчак, так это умением посмеяться над собой, и не бояться выглядеть несуразно», «Волочкова отдыхает в сторонке», «Волочкова отдыхает, Ксюха зажгла», «Звезда пленительного счастья», «Вау! Какая растяжка», «Ох, вот это размах», «Грация картошки», — прокомментировали пост подписчики.

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