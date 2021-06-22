Кара Делевинь поблагодарила Аню Тейлор-Джон за помощь с платьем на модном показе

Пока одни звезды шоу-бизнеса плетут интриги и устраивают скандалы, другие демонстрируют красоту дружбы и взаимопонимания. 17 июня в Афинах прошел показ мод Dior. Одними из главных гостей вечера стали британские актрисы Кара Делевинь («Отряд самоубийц», «Валериан и город тысячи планет») и Аня Тейлор-Джой («Сплит», «Ход королевы»). Девушки не только держались за руки и делали веселые селфи, но и еще пережили совместный казус на красной ковровой дорожке.

Дело в том, что у 28-летней Кары перед самым фотографированием запуталась юбка ее дизайнерского наряда. 25-летняя Аня первая заметила это и бросилась поправлять внешний вид подруги еще до того, как на проблему обратили внимание стилисты. При этом на самой актрисе тоже было воздушное платье, в котором стоит двигаться очень аккуратно.

Через несколько дней Делевинь поблагодарила свою коллегу, опубликовав в Instagram видео данного инцидента.

«Ищите людей, которые скажут вам, что у вас что-то застряло в зубах, когда вам это нужно больше всего, и скажут то, что вы, возможно, не хотите услышать. Связь — это единственный способ учиться и расти, поэтому будьте женщинами, которые исправляют корону (платье) другой женщины вместо того, чтобы указывать на то, что она погнулась», — написала актриса.

Добавим, что, несмотря на разные наряды, девушки пришли на показ в одинаковой обуви. В другой ситуации это могло бы стать поводом для большой обиды, но Делевинь отметила, что эта маленькая деталь говорит лишь о том, что у них с коллегой хороший вкус.

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