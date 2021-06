Аврил Лавин появилась в TikTok вместе с хитом нулевых годов и Тони Хоуком

21 июня известная канадская певица Аврил Лавин появилась в социальной сети TikTok. 36-летняя звезда решила влиться в сообщество тиктокеров максимально заметно и использовала для этого свой суперхит 2002 года Sk8er Boi.

Для своего первого ролика она примерила свой культовый образ, связанный с этим синглом, — черную футболку без рукавов и полосатый галстук, — а также пригласила для съемок знаменитого скейтбордиста Тони Хоука. Ему, правда, уже 53 года, но мужчина исполнил для видео певицы несколько своих трюков. За 10 часов первый пост Аврил Лавин в TikTok собрал более двух миллионов лайков.

Напомним, певица ворвалась в чарты по всему миру в начале 2000-х как девушка-рокер, сочетающая гламур и бунтарство. Кроме Sk8er Boi, у нее вышли такие суперхиты, как Complicated, I’m with You, My Happy Ending и Girlfriend. У артистки вышли шесть студийных альбомов, хотя в последние годы о ней слышно все реже.

