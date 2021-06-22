«Вдыхаю любовь, выдыхаю благодарность»: Кошмал изящно изогнулась, представ в неожиданной позе

Актриса Анна Кошмал в Instagram показала одну из самых непростых поз йоги, красиво изогнувшись на фоне леса, который виден за ее окном. Как известно, звезда сериала «Сваты» — большая поклонница этого направления в индийской культуре, которую практикует уже не один год.

«Йога — лучшее, что случилось с моим телом и разумом. Вдыхаю любовь, выдыхаю благодарность». Анна Кошмал

«Молодчина, Анечка. Йога – это наша общая любовь», «Занимаюсь йогой уже год и не могу передать свои эмоции. Это просто волшебно. Всем советую», «Во время самоизоляции купила курс йоги и теперь понимаю – это то что надо моему организму. Перестроилось мое тело и мозг», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что в сериале «Сваты» Анна Кошмал сыграла роль Жени Ковалевой, девочки-гота. Не так давно украинская актриса рассказывала, что в этом году будет точно доснят седьмой и последний сезон сериала. Скорее всего, на широкие экраны он выйдет в начале 2022 года.

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