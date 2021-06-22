«Спасибо, что ты у меня есть»: Сумишевский показал свою красавицу-дочь от первого брака

Певец Ярослав Сумишевский в Instagram тепло поздравил с днем рождения свою красавицу-дочь Ксению от первого брака. Он заметил, что наследница для него словно принцесса.

«Доченька, поздравляю тебя с этим прекрасным днем. Когда ты появилась на свет, я стал счастливым человеком. Спасибо, что ты у меня есть. Желаю тебе здоровья и быть самой счастливой. И успешного поступления в университет. Верю, что все получится». Ярослав Сумишевский

«Обязательно все получится. С днем рождения!», — отметила в комментариях юмористка Елена Воробей. «С днем рождения доченьку. Пусть будет счастлива и здорова», — заметила певица Лолита Милявская.

Напомним, что дочь Ксения у Ярослава Сумишевского родилась в первом браке. Его жену звали Светлана. Они познакомились на Сахалине. Любопытно, что исполнитель очень рано стал отцом. Ему было всего 18 лет. В какой-то момент музыкант понял, что не будет счастлив с женой и ушел к другой. При этом он признавался, что с первой супругой и дочкой у него сохранились прекрасные отношения.

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