«Мы сходим с ума»: Анна Нетребко в платье с глубоким декольте не скрыла пышную грудь

Оперная дива пожаловалась на жару в Вене, показав себя во всей красе.

Анна Нетребко в этом году несколько раз приезжала в Россию. Артистка не упускает возможности выступить с тех пор, как началась пандемия. Отдыхать месяцами она не привыкла. Однако недавно певица снова побывала в Санкт-Петербурге. Она продемонстрировала несколько стильных летних наряда. Поклонники уверены, что оперная дива постройнела. Но сама она заверяет, что просто правильно подбирает наряды.

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21 июня Анна стала готовиться снова сыграть постановку «Макбет» в Венской опере. Она выступает на сцене в черном платье в пол с глубоким декольте и ярким гримом. Однако на этот раз образ артистки вдвойне впечатлил публику. Артистка пожаловалась на жаркую погоду. Она засветила роскошную грудь в пышном декольте. Нетребко успела загореть за время поездок.

«Господи, в Вене 35 градусов жары. Ребята, мы сходим с ума», — пожаловалась звезда.

Но оперная дива редко оголяет декольте, предпочитая показывать только ноги. Многие восхитились женственностью певицы и одарили ее множеством комплиментов. «Вот это ложбинка», «Анна, вы просто дама на миллион», «Красавица наша», «Вы очаровательны, даже когда томитесь от жары», «Это декольте нельзя прятать», «Прекрасное видео, прекрасное платье и ваш бюст», — прокомментировали кадры подписчики.

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