«Видны полоски загара»: Нюша в намокшем лифе без пуш-ап оголила роскошный бюст на Мальдивах

Анна Шурочкина, более известная как Нюша, всегда создавала образ веселой, задорной и позитивной девушки. Она умело подбирает себе образы, подчеркивающие фигуру. Два с половиной года назад артистка стала мамой. После родов она не спешила возвращаться в форму. Теперь певица снова носит короткие шорты и платья. При этом ее фигура стала более объемной. Однако певица довольна тем, как выглядит.

Вот уже несколько дней Нюша проводит время с семьей на Мальдивах. Она наслаждается отпуском на одном из излюбленных курортов. Девушка предпочитает носить пикантные наряды в жару, как костюм в сетку, а также не обходится без купальников. 21 июня певица устроила фотосессию в бассейне. Она позировала в нюдовом купальнике, оголив роскошную грудь. Артистка убрала волосы в два пучка, открыв шею.

«Этот взгляд всегда вдохновляет меня», — написала звезда.

Нюша напомнила, что скоро увидится с поклонниками, так как приедет на фестиваль «Жара». Пока девушке удалось удивить поклонников своим откровенным фото подписчиков. «Все-таки черный цвет волос твой», «Ну ничего так», «Сделала?», «Какой налив», «Видны полоски загара», «Ложбинка разъехалась», «Плюшевая Нюша», «Аня, грудь вывалила, ну зачем?», «Слишком откровенно для мамы», — прокомментировали пост фанаты.

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