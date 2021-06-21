«Как кошечка изогнулась»: Гагарина в коротких шортах обнажила загорелые бедра, позируя на четвереньках

Полина Гагарина не скрывает, что много времени уделяет своей фигуре. После первых родов она взяла себя в руки и так похудела, что преобразилась до неузнаваемости. Тогда певица и сделала короткую стрижку, став блондинкой. Как известно, теперь она воспитывает не только сына Андрея, но и дочку Мию. Певица продолжила заниматься спортом и является одной из самых стройных девушек на отечественной эстраде.

Недавно Полина уехала отдыхать. Летние дни она проводит в Греции с детьми. Девушка уже делилась снимками, на которых позировала в купальнике. Она хвасталась рельефным прессом и подтянутыми бедрами. На этот раз певица пропала из поля зрения фанатов и решила это исправить. Гагарина предстала на четвереньках у зеленого кактуса. Она позировала в лавандовом лифе-бандо и джинсовых шортах. При этом артистка была без макияжа и укладки.

«Дикобраз или ящерица? Когда хорошо отдыхается забываешь про фотографии! Обнаружила, что отсутствовала 3 дня в ленте! Исправляюсь», — заявила она.

Поклонники оценили необычный снимок. Одни были поражены тому, какая у Полины хрупкая фигура. Другие восхитились ее прелестями. «Как кошечка изогнулась», «Какие загорелые бедра», «Ложбинку видно», «Ребра можно пересчитать», «Словно подросток», «Очень худенькая», «Игривая хулиганка», «Львица в роскошной позе», «Красивый загар», — прокомментировали пост подписчики.

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